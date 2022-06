Uma casa moderna e imponente!

À primeira vista, nos perguntamos se esta é mesmo uma residência. Com um design inovador, contemporâneo, traz curvas à antiga ideia de linhas e caixas, onde os volumes se prolongam e se encontram, com um pórtico frontal imponente fazendo um desenho incomum. Nos revestimentos, muito branco e também vidro, que trazem uma harmonia que nos remete à uma casa de verão que deseja o máximo de encontro com a luz solar e as vistas exteriores. Para completar, o paisagismo traz plantas tropicais que a deixam ainda mais encantadora!