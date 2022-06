Uma cobertura cheia de esplendor!

Entre todas as salas de estar que você já conheceu, esta certamente está entre as mais confortáveis. Com vários itens que são verdadeiros truques de conforto, a ideia é de produzir uma atmosfera totalmente convidativa, com personalidade e oferecendo bem estar extremo.

Para isto, encontramos a referência agradável do amarelo, trazendo calor e energia. Além disso, sofás, poltronas, pufes e almofadas em quantidade para promover encontros e conversas. Completando o conjunto, um tapete felpudo delicioso! Deu até vontade de ficar aqui, não é mesmo?!