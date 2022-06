Residência desperta suspiros!

Viver em paz, numa casinha toda completa e bem realizada, construindo um lar cheio de amor para reunir a família e curtir os melhores momentos juntos… Este é o nosso mais simples e carinhoso desejo de Natal!

Chegamos agora no mês de dezembro e é mais do que natural começarmos a revisitar as memórias que tivemos ao longo do ano. Durante este processo, faz parte também repensar o que deveríamos ter feito de melhor ou quais foram os méritos das nossas ações em 2015. Além disso, esta é a melhor hora para começarmos a planejar o próximo ano que já está chegando, além de projetar nossos sonhos e metas para que se realizem.

É pensando nisso que o homify separará neste mês maravilhosos projetos, dicas e ideias bacanas para começarmos agora o movimento de realização de todas as coisas maravilhosas que desejamos para nossas vidas. Sendo assim, hoje conheceremos mais um projeto mega especial que nos traz uma residência cheia de charme, com um carinho tradicional, soluções modernas e ambientes para toda a família. Esta belíssima casa é assinada pelo escritório da excelente profissional Sandra Kátia Junqueira. Vale a pena conferir!