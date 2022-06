Casa moderna com a melhor vista!

Hoje conheceremos uma belíssima casa brasileira, localizada em Amparo, São Paulo, em um terreno com inclinação acentuada e muito potencial construtivo. O projeto propõe uma grande estrutura de inspiração modernista, com volumes bastante horizontalizados e muita permeabilidade visual, proporcionando um total aproveitamento das vistas e dos méritos naturais do entorno.

O projeto fica por conta do escritório Obra Arquitetos, assinado pelos arquitetos João Paulo Daolio e Thiago Natal Duarte, com colaboração de Alexandre Gil, que garantiram um resultado cuidadoso, pautado na visibilidade e claridade natural, onde o programa do edifício se desenvolve de forma funcional e seus usos e ambientes se conectam harmonicamente.

Nesta distribuição de espaços em um terreno inclinado, encontramos uma área plana completamente aberta à vista disponível, contendo os usos sociais, cozinha e área de serviço. O volume inferior, por outro lado, mantem guardadas as áreas íntimas e privativas da casa. E a cobertura recebe a possibilidade de usos voltados ao lazer.

Para conhecer um pouco mais, faremos agora um pequeno tour pelo projeto, observando com cuidado todas as suas nuances e respostas inteligentes. Nada como ver por si só! Vamos lá?!