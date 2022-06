Um refúgio relaxante no meio da mata

O Rio de Janeiro é um dos lugares mais impressionantes e icônicos do país. Marcado por paisagens quase esculturais, onde a topografia impera em todos os ângulos, indicando as coordenadas dos cartões postais da cidade, é sem dúvida o ambiente perfeito para quem deseja abusar do sossego.

Para muitas pessoas, viver em meio à natureza é o maior luxo que se pode ter, onde só então a vida pode fazer sentido. Ainda mais quando este estilo de vida é acentuado por uma casa que materialize os sonhos de bem estar e conforto, o resultado só poderia ser mesmo maravilhoso! Junto ao ar fresco, às paisagens espetaculares e à fauna exuberante, esta casa que conheceremos hoje impressiona por sua comunhão com todo o entorno.

Seus materiais seguem uma linha rústica, com o encontro à cor e algumas texturas naturais. Sua arquitetura é voltada para as melhores vistas, com uma área de lazer e sossego voltada exatamente para estes presentes da natureza. O projeto é assinado pela arquiteta Maria Claudia Faro e a visita vale a pena cada segundo, por trata-se de uma verdadeiro refúgio relaxante e delicioso entre a maravilhosa mata nativa!