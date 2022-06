Pedra e madeira: um tesouro escondido!

A proposta de hoje é descobrirmos, aos poucos, uma casa que tem a capacidade de nos conquistar a cada pequeno passo. Onde avançamos primeiramente por uma fachada escondida entre as belíssimas árvores e vegetações nativas, mas que já nos oferece portas e janelas convidativamente abertas, para em seguida descobrirmos seus primeiros ambientes amplos, cheios de vida e ideias maravilhosas de design…

Há aqueles profissionais que, entre todos, sabem realizar ambientes tão gostosos e confortáveis, que nos surpreendem com a criação que vai além da arquitetura, chegando no mais simples e verdadeiro sentido da palavra lar. Com certeza este projeto que conheceremos agora trará até você inúmeros detalhes encantadores, soluções arquitetônicas práticas e ideias charmosas. Inspirações que podem atrair os visitantes, conquistar os moradores ainda mais a cada dia. O projeto é assinado pela talentosa arquiteta Maria Claudia Faro. Aqui poderemos conhecer um pouco mais de um design feito especialmente com a cara do Brasil, cheio de ambientes impressionantes e que certamente o conquistarão. Vamos conhecê-los?