Residência para se apaixonar!

Terminamos este livro de ideias com uma visão mais ampla que passa pela área de lazer externo, garagem e atinge também a fachada posterior com suas varandas e aberturas generosas que se integram com o jardim e a piscina. Uma casa moderna, com belíssimas relações e formas intensas. Ambientes de bem estar, sossego e perfeitos para os melhores momentos!

