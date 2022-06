5 ideias sensacionais de decoração que você pode roubar deste apartamento

A cozinha está totalmente integrada com a sala de estar, dando um toque elegante a este espaço. O tapete de pele na frente dos aparelhos domésticos em tons metálicos, trazem calor e originalidade para a cozinha. O seu design minimalista, com móveis lacados em branco, são um contraste perfeito com o piso em parquet, presente no resto da casa.