Separou? Veja como fazer deste limão uma limonada

Um dos assuntos mais delicados no momento da separação é o da guarda dos filhos. Todos esperam que este processo ocorra de forma saudável e amigável, com uma guarda compartilhada, que é considerada a divisão padrão em casos de pai e mãe que não morem na mesma casa, a não ser que um dos dois não possa ou não queira ter a guarda. Nestes casos, ainda que os filhos passem a maior parte do tempo em uma das casas, as visitas e encontros não são controlados, e ambos os cônjuges mantêm a responsabilidade sobre as crianças.

Se os seus filhos vão para a sua casa assiduamente, o ideal é montar não um quarto de hóspedes, mas um quarto normal, decorado como se as crianças morassem normalmente ali. Como no quarto que temos como exemplo, monte espaços para os brinquedos e coloque um papel de parede descolado. Isso traz uma sensação de segurança para as crianças, que entendem melhor o processo da separação e se sentem acolhidas de forma natural, com todo o carinho que elas merecem.