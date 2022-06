6 dicas para uma sala de estar ainda mais aconchegante!

Ainda que as salas pequenas sejam naturalmente aconchegantes, é possível obter o mesmo efeito em uma sala grande. Basta saber trabalhar com o design do ambiente de forma inteligente, unindo as diversas questões que levantamos ao longo do texto, como as cores, o espaçamento entre os móveis, a iluminação e as texturas. Um design de bom gosto e elegante tem tudo para ser dos mais aconchegantes também.

Confiram, por exemplo, o projeto desta sala, que trabalha com diversos elementos do design para criar um ambiente completamente acolhedor. Tudo começa com o papel de parede em tons lilás, que traz uma sensação de calmaria e tranquilidade. A cortina de tecido complementa o papel de parede com elegância. Um tapete amplo traz em sua estampa uma textura que lembra tijolos e o sofá, mesmo todo em black, é absolutamente convidativo e simpático! Enfim, um ambiente em que todos parecem ser bem-vindos.