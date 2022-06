Casa e atelier de arte em um só lugar!

O pé direito alto da casa, amplia a visão interna e conecta os pavimentos da casa. Logo, que a sala de estar parece crescer e se integrar com os demais ambientes da casa. O pé-direito duplo, na total da casa, favorece a ventilação. A luminosidade já explorada com o branco das paredes e teto e ainda ganha um efeito mais imponente com os painéis de vidro instalados no alto da parede. O chão de cimento queimado, acompanha o chão, e os degraus da escada e no piso do andar inferior. A decoração com toques rústicos, completam e adicionam o colorido especial ao ambiente.