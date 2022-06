Fantástica casa de linhas retas!

A casa que você está prestes a conhecer é um projeto português elaborado pelos profissionais do escritório Atelier d’Arquitetura J. A. Lopes da Costa. Com muita experiência no ramo, o grupo de profissionais tiveram o foco de transformar este projeto em uma casa memorável que excede todas as expectativas!

A casa construída na cidade de Matosinho em Portugal é um reflexo de arquitetura moderna e minimalista que revela traços de linhas retas a cada olhar.

Grande e espaçosa, essa propriedade angular é o fruto de um trabalho de uma equipe competente que podermos apreciar através das lentes do fotógrafo Manuel Aguiar.