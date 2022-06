Celebrar o lar. Celebrar no lar. Tudo tem seu momento e seus motivos especiais. Celebrar o lar é agradecer e ser feliz com as estruturas construídas especialmente para ter um lugar especial onde a vida corre no ritmo que desejamos. Celebrar no lar, é trazer os amigos para o convívio, o reencontro, as comemorações de boas conquistas alcançadas. Cada celebração tem a sua importância particular. Cada forma de celebrar traz alegrias e momentos especiais do qual somos gratos. E quando falamos em comemorar algo, por que não pensar em coisas que fazem do nosso cotidiano algo mais especial? Que tal celebrar um lar que contempla o pôr do sol de forma ampla e completa, do alto do morro, sem precisar sair sequer de dentro de casa para isso? Esta, certamente, é uma ideia especial. Uma casa que celebra o sol não poderia ser menos do que fantástica. E hoje, neste artigo, convidaremos você para entrar conosco em um lar que é banhado pelas horas mais agradáveis do astro rei, sem ser inundada pelo calor do mesmo, evitando as altas temperaturas.

Do alto do quintal desta casa, você andará por um deck confortável e amplo, que é cercado por poltronas que aproveitam as chamas de uma lareira portátil e muito charmosa. Seu horizonte, pintado pelas cores celestiais mais belas, traz um espetáculo incrível, de onde é possível ver o sol cair no descanso seguido pelos raios vermelhos que preparam a chegada para a lua, enquanto que a parte interna e ampla é puramente luxo bem distribuído entre móveis originais maravilhosos, que deixam a experiência de moradia singular e perfeita para todos os dias.

Para que você aproveite ao máximo as sensações sentidas nesta casa perfeita, andaremos juntos nos principais cômodos do lar, em meio aos móveis planejados e cômodos amplos, observando cada espaço estrategicamente planejado para deixar o local incrível. Em cada detalhe, você poderá notar a experiência criativa do profissional homify para o desenvolvimento do projeto e, ao mesmo tempo, tentar-se às escolhas decorativas de acordo com as preferências pessoais dos proprietários.

Se você já amou o lar mesmo antes de começar os primeiros passos, venha conosco, temos certeza que será um passeio incrível para deixar você com muita inspiração. Aproveite!