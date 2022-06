Casa Dos Sonhos: A Decoração De Interiores É Ainda Mais Linda Que O Jardim!

Esta aconchegante casa, foi projetada para um casal moderno e interessado em tudo que se refere a arte, arquitetura e decoração. Com a ajuda do trabalho em conjunto com os profissionais do escritório de arquitetura Tânia Bertolucci Arquitetos Associados, o projeto foi customizado para que tivesse a cara e personalidade do casal. No ambiente cada detalhe, foi pensado na decoração, os materiais e revestimentos foram escolhidos com cuidado, de acordo com o estilo desejado. O projeto também inclui inovações tecnológicas no projeto de iluminação, som e imagem de toda residência. A casa é objetiva e o espaço é bem planejado, visando trazer conforto e bem-estar. Além do primeiro piso, o ambiente conta com um segundo pavimento, onde se encontram o dormitório. O espaço também integra uma área de lazer na parte externa para bons momentos de descontração.