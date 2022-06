Apartamento moderno em Minas Gerais

Localizado em Belo Horizonte e em um edifício projetado por Oscar Niemeyer, esta residência passou de um apartamento nos moldes tradicionais para um loft. Os ambientes foram integrados através de uma reforma. A sala de estar se conecta a sala de jantar, sala de TV e à cozinha. Alguns recursos decorativos foram utilizados para separar um ambiente de cada. As cores das paredes e os materiais utilizados no piso são capazes de limitar áreas, criando um clima todo especial e íntimo neste recinto.

Alguns detalhes não sofreram reformas, como o piso de taco de madeira em peroba do campo original deste edifício. As janelas vastas e largas também são originais do projeto de Niemeyer. Estes belos orifícios acompanham todos os cômodos com uma privilegiada vista do céu e da cidade de BH. A iluminação externa proporcionada pelas janelas tem um grande papel na decoração moderna e charmosa deste apartamento.

O escritório Gislene Lopes Arquitetura e Design de Interiores foi responsável por este projeto que trouxe vida e identidade a este lar. Com uma estética que reflete a personalidade do casal que habita este apartamento, o ambiente foi preenchido com elementos decorativos e peças com design arrojado. Os artefatos que embelezam este espaço misturam estilos, texturas e cores. Para se inspirar por este projeto por completo, leia abaixo as informações sobre os ambientes!