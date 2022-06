7 espaços verdes dentro de casa

No hemisfério norte é chegada a tão esperada estação quente do ano: o verão. Porém, nós brasileiros, principalmente os que moram na região sul e sudeste do país, temos de nos contentar com algumas temperaturas mais amenas nos próximos meses – o que para alguns, é um grande alívio, dadas as altas sensações térmicas presentes no verão e primavera brasileiros. Diferente dos países europeus, nós não precisamos lidar com árvores que perdem todas as folhas e gramas que ficam totalmente secas durante o inverno.

Mesmo assim, durante essa estação, nem sempre conseguimos manter saudáveis algumas plantas de nossos jardins externos. Mas para manter a energia verde presente dentro de nossas casas, podemos apelar para um recurso que se torna cada vez mais popular: os jardins de inverno. Hoje em dia, eles não precisam necessariamente ser um cubo de vidro com algumas espécies em seu interior: grandes profissionais brasileiros estão inovando também na hora de dispor as plantas dentro das casas de seus clientes, deixando os ambientes internos ainda mais ricos e sustentáveis.

Sendo assim, chegada a época de tirar os cobertores do armário, confira as nossas dicas de jardins de inverno, todos modernos e de super bom gosto, que serão apresentados nesse Livro de Ideias para te deixar ainda mais inspirado na hora de criar o seu!