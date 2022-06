8 Cabeceiras incríveis para a sua cama

Estamos vivendo uma época em que a inovação faz cada vez mais parte de nossas vidas, e encontra-se presente em detalhes espalhados por qualquer espaço bem projetado. Nossos quartos talvez sejam um dos cômodos que mais prezamos dentro de nossas casas, já que é o espaço que preserva a nossa intimidade e onde descansamos após dias exaustivos de trabalho ou de lazer. Se dormimos um terço de nossas vidas, a nossa cama é um dos móveis mais importantes que possuímos em nossa casa. Além de possuir um colchão confortável e que satisfaça o nosso corpo durante o sono diário, também é legal prestarmos atenção na maneira como posicionamos a nossa cama, as cores que utilizamos ao redor dela, os elementos dispostos no criado mudo, etc. Com o constante aumento das camas de estilo box, muitas pessoas acabaram deixando de lado um detalhe que pode causar grande impacto na composição de um dormitório: as cabeceiras. Seja a sua preferência por um estilo clássico, moderno, industrial ou minimalista, se você está procurando por uma nova cabeceira para a sua cama, está no lugar certo! Aqui nesse novo artigo, apresentaremos alguns modelos interessantes selecionados por profissionais brasileiros, tudo para te deixar inspirado a fazer a melhor escolha na hora de decorar o seu quarto de dormir! Confira!