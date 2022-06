Estantes modernas para a sua casa

Para soluções inteligentes quando se trata de armazenar itens em nossas casas, nada melhor do que apelar para as boas e clássicas estantes. Antigamente, esse tipo de móvel se fazia presente em praticamente qualquer sala de estar ao redor do mundo.

Com o passar do tempo, elas foram lentamente substituídas por prateleiras e racks com design moderno e ângulos inusitados. Mas para os que possuem espaço suficiente para adequar uma grande estante em sua sala de estar, sala de jantar ou biblioteca, temos certeza de que essa será uma ótima escolha para armazenar itens e exibir elementos de viagens, fotos de família e objetos artísticos.

As estantes que estão disponíveis no mercado atualmente se apresentam em uma grande variedade de formatos e cores diferentes. Visando te ajudar na hora de pesquisar a estante que mais combinará com a sua casa, nós selecionamos alguns modelos que foram inseridos em projetos criados por profissionais brasileiros! Confira esse novo Livro de Ideias e inspire-se para trazer esse clássico móvel para dentro de sua residência!