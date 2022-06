Tenha nichos nas paredes!

Outra vantagem dos nichos é que você mesmo pode fazê-los. Basta comprar sobras de madeira MDF em lojas de materiais de construção. Lembre-se de que deve procurar peças com a mesma medida, se quer um nicho retangular. Para um nicho quadrado, as peças devem ser duas de um tamanho e duas de outro. O passo seguinte é colar as juntas com cola para madeira e finalizar a junção com preguinhos sem cabeça. Depois dê uma lixada rápida para que fique tudo nivelado e você possa passar para a fase do acabamento, que pode ser pintura, colagem de Con-Tact ou forração com tecido. Use cantoneiras para colocar os nichos nas paredes.