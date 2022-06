Como organizar sua lavanderia de forma eficiente!

Para ajudar na organização da lavanderia um excelente alternativa é usar sacos ou caixas que ajudam a separar as roupas, por cor ou tipo de tecido, evitando que as mesmas se mistures na hora da lavagem. Use ideias simples e econômicas, como as técnicas de DIY, certamente isso vai ajudar e facilitar na organização do espaço. Nesta lavanderia, projetada por Ésse Arquitetura e Interiores, os sacos feitos em algodão com tags, que definem cada tipo de roupa, foram pendurados em uma barra de metal na parede frontal da lavanderia e deixando o ambiente com ar criativos e muito funcional.