Mansão de 400 m² em Florianópolis tem área de lazer gigante

Quase que em oposição à ambientação da sala de estar, esta área gourmet de refeições externas traz uma cara de total descontração e bem aventurança. Aqui conversar e curtir fazem parte do menu.

A participação da madeira, neste caso, é essencial ao contraste, uma vez que oferece um acolhimento muito forte, dando sensação de conforto e promovendo momentos mais longos e casuais. O paisagismo que envolve esta área se encarregou também de fugir do jardim clássico e trazer referências tropicais com plantas nativas, que no caso se adaptaram muito bem ao ambiente.

O espaço é perfeito para almoços em família, churrasco, recreação com as crianças… E vejam que lindo este detalhe apaixonante do pergolado!