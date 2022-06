O Hostel mais fofo do mundo!

Uma pequena lareira decora este ambiente fortemente apaixonante à primeira vista. Aqui, os fundamentos do estilo se encaixam corretamente, selecionado-se elementos clássicos e somando-lhes detalhes. As mesas são delicadas e branquinhas, com tampo de madeira, e acompanham cadeiras de design moderno.

Para acrescentar charme, foi utilizado um papel de parede suave contrastando com a madeira sempre presente no piso e no teto. O toque especial vai para detalhes como o espelho, vasinhos e toques alegres de cor.