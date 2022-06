6 dicas espertas para ter um jardim na varanda!

Brisa do vento, tarde sem pressa. Se tem algum lugar que seja melhor do que a varanda ou o jardim para aproveitar essas sensações, eles são raros. Jardins são espaços onde a natureza está mais perto do nosso lar e de nós. Ter um espaço para aproveitar o clima da natureza, por mais simples que seja, é fundamental para que o dia a dia seja prazeroso, relaxante e perfeito nos momentos de descanso. Além de todos os benefícios do clima natural, brisas que sopras, borboletas e passarinhos que nos visitam e um ritmo delicioso da natureza no nosso lar, cuidar de plantas de todas as espécies pode ser uma incrível terapia para a rotina. Ter todos os cuidados em regar as plantas, cuidas das folhas e vê-las crescerem fortes e lindas é algo que certamente acalanta o coração. Sejam espécies floridas ou hortaliças, a presença das plantas filtra o ar, traz um clima mais fresco para o ambiente e beneficia o lar com ambientes muito melhores com a presença delas.

Para aproveitar todo esse clima perfeito no lar, nada melhor do que um espaço próximo ou mesmo em meio às plantas para deixar o lar ainda mais perfeito. Instalações simples com pequenos móveis ou mesmo mais requintadas com estruturas maiores podem ser planejadas cuidadosamente para dar um espaço diferenciado ao seu lar. Mesmo a instalação de uma simples cadeira poderá ser perfeita para que suas manhãs, tardes e noites sejam mais prazerosas. E é isto o que traremos ao longo deste artigo. Ideias para que você comece ou reforce um espaço que aproveita a calma das plantas. São dicas para que os móveis sejam aproveitados da melhor maneira o possível, auxiliam nas formas de utilizar a iluminação natural, sugerem a melhor utilização de espaços e assim por diante.

Se você ama o seu jardim e adoraria ver incrementada uma varanda perto dele, venha conosco. Você terá muito a aproveitar neste Livro de Ideias desenvolvido especialmente para amar ainda mais as plantas do nosso lar. Inspire-se!