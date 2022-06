Vai alugar o seu imóvel? Veja 6 dicas sensacionais!

Seja para quem aluga o imóvel vazio ou já mobiliado, é importante manter um registro tanto visual como por escrito do que está sendo entregue e do estado de conservação do imóvel. Ainda que a maioria dos contratos inclua um valor adicional para eventuais consertos ou reformas que sejam necessárias após a saída do locatário, registre tudo o que está na casa. Confira objetos, acessórios, utensílios domésticos. Monte uma planilha por cômodo e vá inserindo todas as informações referentes a tudo o que for necessário.

Isso se torna ainda mais importante para as locações temporárias, como no período de férias ou em feriados de Natal, Ano Novo e Carnaval. Assim, quando o imóvel retornar para o seu proprietário, menores são as chances de surpresas desagradáveis. Um bom registro visual, por fotos – até as mesmas tiradas para divulgação – ainda facilita trazer a casa ao seu estado original.