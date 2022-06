Cozinhas abertas imune à desordem!

As chamadas open plan kitchens, ou cozinhas abertas, são uma evolução ao conceito cozinha americana, levando a proposta de integração a um patamar ainda mais amplo. No caso, o que temos é uma cozinha que está completamente integrada ao ambiente, sem paredes ou balcões separando-a do restante da residência. Desta forma, sala de jantar, sala de estar e cozinha se estabelecem como um único ambiente comum, no qual as interações ocorrem de forma ainda mais aprofundada.

Com a transformação da cozinha em uma área de relacionamento – e não mais apenas como espaço para a preparação isolada de alimentos – as open plan kitchens tem se tornado uma opção cada vez mais pedida no design de ambientes novos ou em reformas. Neste nosso livro de ideias, vamos ver, passo a passo, como planejar uma cozinha neste formato – e quais são os truques para deixar este seu espaço ainda mais memorável e, principalmente, imune à desordem.