Chilling area: um espaço para relaxar

Todo mundo quer e precisa relaxar. A vida moderna é baseada em elementos que só ajudam a estressar: carros, trabalho, trânsito, filas. Quando chegamos em casa é imprescindível ter uma área que possa auxiliar no processo de relaxamento, ou seja, que faça as vezes de um spa. Que possa nos tirar da cabeça as ordens do patrão, as dificuldades, as filas, as horas no transito, a poluição.

O ser humano sempre viveu em relação próxima e intensa com a natureza, portanto, é muito penoso a vida urbana, por si só. Nesse sentido, é importante acercar essa relação homem- natureza, da maneira que for possível.

Na Chilling Area é importante fazer essas duas coisas, prover a possibilidade de relaxar, ao mesmo tempo que acerca o homem do seu habitat natural, a natureza. Portanto, o importante nesse caso é criar os meios de relaxamento levando em conta como é a natureza original. Por exemplo, um dos meios mais efetivos de trazer a sensação de relaxamento é através da água. Seja um escalda-pés, uma banheira de hidromassagem, uma piscina, ou somente o som da água, produz um efeito relaxante imediato.

Plantas também são ótimos agentes energéticos, ou seja, transformam rapidamente a energia do ambiente, depurando tóxinas do ar, água e campo energético, e devolvendo ar limpo. Existem muitas opções de plantas, inclusive há algumas que sequer necessitam de muita rega e cuidado, o que pode ser bom para alguém que simplesmente não quer um estresse a mais.

A iluminação também é essencial. Ninguém consegue relaxar com luz forte, ou luz branca, assim como é muito difícil entrar num modo de funcionamento mais lento meio dia caminhando na rua. A luz nos imprime uma velocidade e uma atmosfera, e nesse sentido, é importante aprender a lidar bem com ela. No caso da Chilling Area o ideal é uma iluminação amena, de cor amarelada, como o pôr do sol, e não azul ou branca como o sol a pino.

Os cheiros também são importantes. Escolher bem um incenso ou oléo natural pode catalizar todo o processo efetivamente. No entanto, é importante saber escolher os oléos certos, pois há alguns usados para trazer ânimo, o que pode ser contraprodutivo.

Entre todas opções selecionamos algumas dicas para fazer sua chilling area!