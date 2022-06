Flat de estudante: 6 ideias baratas e incríveis!

As plantas são baratas e sempre auxiliam a criar um clima relaxante. Há muitas espécies e possibilidades. Para um flat de estudante as mais indicadas são as que necessitam menos rega e menos cuidado, para que não se torne um estresse a mais. As suculentas e todas as plantas da família do cactus tem essas propriedades por exemplo. Outras plantas ótimas para flats de estudante são as ervas culinárias, pois além de não terem muitos segredos na hora do plantio e cuidado, ainda tem finalidade culinária. A salsinha e o manjericão são bastante tranquilos, e com terra o suficiente podem se espalhar. O alecrim, por outro lado, como tem natureza desértica-mediterrânea necessita de mais sol e e um solo ligeiramente mais arenoso. O hortelã cresce bem, porém necessita de muita água, e suas raizes fortes e esparsas podem acabar sufocando outras espécies. A bromélia também não necessita tanto de cuidado e tem uma função depurativa do ar e da água que podem ser interessantes!