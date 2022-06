Fazenda rústica mescla estilos

O projeto que iremos mostrar hoje, é uma fazenda que se localiza na região de Padre Bernardo, no estado de Goiás. Construída para ser um lar de veraneio, essa fazenda reflete bom gosto e uma mescla de arquitetura e estilos.

Em seu exterior, é a arquitetura tradicional brasileira é notável. O aspecto rústico e acolhedor pode ser visto em primeiro olhar. Os grandes coqueiros são uma mostra de frescor e tropicalidade que se mistura de forma homogênea junto ao visual rústico, valorizando a fachada da casa.

A sede da fazenda mantém o estilo típico da região e é bem ampla com uma grande área social, quatro suítes e uma varanda que preenche toda a parte da frente da casa. Além disso, há uma cozinha, área serviço, uma área gourmet e uma charmosa capela.

Observando as imagens desse projeto, o que podemos dizer é que essa fazenda nos faz sonhar com a vida no campo. Com toda certeza a equipe do escritório Dupla Arquitetura Estratégica está de parabéns. Confira as imagens e inspire-se!