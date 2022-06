Casa espetacular de celebridade no Rio

Construída em um bairro nobre do Rio de Janeiro, essa casa foi completamente reformada e assinada pela arquiteta Leila Dionizios. Projetada especialmente para um jogador famoso, que atua como zagueiro em um time famoso francês.

O projeto foi um verdadeiro desafio para a arquiteta que teve que modificar por completo a propriedade existente em tempo recorde para que a família pudesse curtir a Copa do Mundo de 2014 em sua própria casa.

A residência tem mais de 600 m² e está localizada no Bairro da Tijuca, com um jardim estonteante, o que se pode dizer é que este é um verdadeiro refúgio de veraneio para a família que atualmente reside no exterior. O jogador queria que sua família pudesse se reunir com amigos para assistir ao jogos da Copa do Mundo em um pátio da casa, assim, Leila Dionizios visou dar uma atenção especial para o jardim e para espaço exterior onde uma cozinha gourmet e churrasqueira foi construída.

Devido a distância e a falta de tempo, a arquiteta ganhou autonomia para transformar o projeto em realidade sem ter os donos acompanhando cada detalhe pessoalmente. O projeto gerou diversas conversas online e alguns desenhos em 3D foram providenciados aos proprietários para que eles tivessem uma ideia de como seria o resultado final. Houve uma extrema confiança no trabalho!

Com muita segurança e privacidade essa casa dos sonhos é o refúgio ideal para esse famoso jogador e sua família. Podemos dizer que a forma de arquitetura a distância resultou em um belíssimo projeto de sucesso que nos deixou encantados! Confira.