Antes & Depois: Casa tradicional vira lar contemporâneo

O projeto de hoje é de autoria do escritório de arquitetura GAAPE. Nós vemos muitos projetos com imagens de Antes e Depois que mostram contrastes chocantes que nos fazem questionar se isso seria realmente possível. Inicialmente esta é uma casa que aparentemente não precisava de nenhuma reforma drástica, porém após um detalhado trabalho da equipe de profissionais da GAAPE, esta casa ganhou uma cara completamente nova.

Construída no litoral da Costa Nova em Portugal, essa residência tradicional não possuía as características tradicionais de uma casa litorânea portuguesa, a fachada antiga tinha traços de chalé alpino enquanto o seu novo formato novo com linhas retas, completamente rejuvenescedor.

Além do exterior, os cômodos interiores também foram completamente transformados. A arquiteta responsável pelo projeto Paula Tinoco em parceria com Eduardo Almeida, se certificou que a cozinha, os banheiros e o restante também ganhasse traços modernizado. Veja a seguir: