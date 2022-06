Reforma sensacional renova apartamento

No banheiro principal encontramos um espaço pensado para que se desfrute de todos os sentidos e para que o quotidiano torne-se uma experiência sempre agradável. Do lado esquerdo, há uma imponente área para ducha cuja base nada mais é do que o próprio piso do banheiro. Do outro lado, há uma banheira baixa e resguardada em relação à janela para que os proprietários possam usufruir de um agradável banho de imersão. O armário é simples e moderno, tal como o resto da casa.