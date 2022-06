Casa de campo é puro conforto

Conhecendo o exterior da residência notamos a área lounge sob o deck de madeira. Ao fundo vemos a churrasqueira e a cozinha gourmet que mencionamos em nossa introdução. Esse espaço é especial, com um charme rústico ideal para reunir os amigos ao ar livre para um delicioso jantar. A inclinação natural do terreno foi utilizada de forma criativa pelos profissionais que instalaram uma adega com paredes duplas com colchão de ar e piso cascalho para acomodar a grande coleção de vinhos do proprietário.