Halls cheios de espaço e criatividade

As paredes também podem ser bem aproveitadas. Pintar paredes com padronagens diferentes, usar adesivos ou texturas feitas de cimento, pedras ou outros materiais está em alta. Uma tendência que pode ser usada para todos os estilos. Nesse projeto do escritório Amis Arquitetura & Design, as texturas ganham vida. Uma estampa com cores clássicas combina bem com o chão de pedra branca e a parede oposta com madeira . Para completar, objetos com um desenho limpo. Chique e elegante!