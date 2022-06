Incrível casa anti-gravidade

A ausência propositada de muro frontal permite que o edifício estabeleça um contato direto e contínuo com a rua, criando uma relação entre o espaço privado e o espaço público e , claro, evidenciando o seu caráter comercial. O destaque é a permeabilidade da construção, que permite que a divisa do fundo do lote seja vista desde o passeio público. As trepadeiras do Jacarandá e as imponentes palmeiras, vegetação existente no terreno, são uma presença marcante também e contribuem para a qualidade estética e ambiental do edifício.