TV na sala: qual o melhor lugar

Um fundo neutro é o mais indicado para a parede onde está a televisão. Branco, de preferência. Assim, o olho concentra-se mais na programação. Menos informação, cansa menos. Esse projeto é genial, pois brincou bastante com a geometria, formas e contornos dos objetos. É quase um projeto estilo Mondrian. As linhas da TV combinam exatamente com o tamanho do compartimento para outros aparelhos eletrônicos. E a bagunça de fios, dvd etc, fica bem escondida. A parede de fundo possui um leve relevo, mas como é branca, não distrai a visão. Uma escolha muito bem equilibrada, inclusive com as cores modernas.