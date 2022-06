10 exemplos de decoração retrô chique

A palavra retrô deriva do prefixo latino retro, que significa 'para trás' ou 'em tempos passados'. Já o estilo retrô, na verdade, é uma linguagem cultural desatualizada ou velha. Ou seja, uma tendência, hábito, ou moda do passado pós-moderno global, mas que com o tempo se tornou funcionalmente ou superficialmente a norma mais uma vez. E pode ser usado em diferentes vertentes como a moda, as artes e, também, na decoração de interiores. Sendo que o o old fashioned ou velho, funciona como eterno ou clássico .

O apreço pelo ultrapassado com certeza tem transformado o mundo da decoração. Mesmo que o design esteja em constante evolução e muitas novas ideias adentram o mercado, a reinvenção dessas modalidades antigas acaba por ser um forte recurso na hora de compôr ambientes.

Com notas de nostalgia e artigos ícones de uma época ou era, os novos tipos de composição das dependências de uma casa ganham um ar lúdico e cheio de emblemas. Recintos divertidos e originais fazem a vez nesse tipo de layout. E, como j era de se esperar, a homify registrou tudo para você e traz um especial retratando 10 exemplos incríveis de espaços elaborados e pensados com o retrô chique. Confira a nossa seleção e se inspire-se na hora de decorar o seu lar.