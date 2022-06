Dicas para montar um closet em um quarto

O espaço e o orçamento são as primeiras coisas que aparecem na cabeça quando se começa a pensar em montar um closet no quarto. Os orçamentos de marcenaria para closet podem ser um pouco salgados e os materiais utilizados também, mas em quase todos os casos tudo se compensa quando se vê o belo espaço montado. As casas e apartamentos alugados algumas vezes já contam com closets que podem ser adaptados, dependendo da intenção e do espaço disponível.

Montar um closet em um cômodo pequeno pode parecer uma tarefa trabalhosa e complicada, mas você vai ver que não impossível. A divisória que irá separar seu quarto do closet pode ser um armário ou uma estante vazada. Comece o planejamento do seu closet medindo todo o espaço que pode ser utilizado no seu cômodo. Aproveite para analisar suas roupas e entender o que você precisa em um closet. Se você não tem peças muito longas, não será necessário instalar cabideiros. Se você tem muitos sapatos, terá que separar um espaço a mais para eles.

Os closets no quarto organizam as roupas de forma que ficam mais acessíveis e oferecem uma quantidade maior de divisórias para disciplinar todos os itens que vão ficar dispostos. Se você tem pouco espaço no quarto e por isso já descartou a ideia de montar um closet, repense este plano. Levando em conta um bom planejamento e boas ideias, é possível montar um espaço pequeno para manter suas peças arrumadas.

Para provar que é possível improvisar um closet em um quarto pequenos, selecionamos algumas dicas sobre este assunto. Em muito dos casos, um pouco de criatividade é o suficiente para inovar nos espaços pequenos sem gastar tanto. Fique por dentro!