Conheça os vários estilos de mezanino

A primeira regra de ouro do estilo minimalista é a organização: tudo deve ter seu lugar e não deve ficar à vista, se possível. As cores que representam este estilo são o branco, o preto, o cinza e tons neutros como castanho, verde e azul. Os materiais privilegiados são a madeira, o inox, o vidro, o mármore, o granito, o cromado, o espelho e a pele. Os móveis – assim como as janelas e os rodapés – têm linhas retas e simples e devem ser apenas os essenciais, já que no estilo minimalista menos é mais . Por isso, itens de design são valorizados. A iluminação natural tem preferência, a iluminação artificial ressalta os focos embutidos e até as cortinas são dispensadas. As paredes são claras e puras, a serviço do espaço amplo. Neste mezanino em estilo minimalista, os beirais arredondados são em vidro com base branca, delimitando uma área de passagem e complementando a parede com painéis em vidro que toma o pé-direito alto.