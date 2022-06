11 cômodos que ressaltam o charme do botonê

O botonê é uma técnica de estofaria simples no qual botões afixados no tecido ou couro de acabamento da peça são pressionados para causar textura no resultado final. Usado desde o século XIX, o desenho dos botões pode recobrir todo o móvel ou pequenos pontos do artigo. Na atualidade, esse estilo que se popularizou no revestimento de mobília nas décadas de 1950 e 1960 ganha uma versão contemporânea e ressurge como ícone da decoração de interiores.

Há também outros tipos de tecelagem que causam densidade na mobília com diferenças no tipo de desfecho no monograma. No caso, o capitonê deixa o tecido ou outros materiais com formas geométricas através de quadrados retilíneos confeccionados. Já o matelassê, os motivos em alto-relevo são causados pela costura do revestimento em uma espuma (responsável pelo desenho 3D).

Assim, não confunda-se com os tipos de confecções disponíveis no mercado. Esse look tradicional dos móveis confere um ar clássico, charmoso e elegante aos ambientes. Seja em sofás, cadeiras, cabeceiras, divãs e pufes, essa técnica transforma o visual do décor da sua casa. Então, acompanhe a seleção com 11 cômodos que dispõe de acessórios com acabamento em botonê que a homify separou especialmente para você e se inspire na hora de repaginar o seu lar.