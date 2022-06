8 desenhos de fachadas sensacionais!

Hoje o homify traz até você um delicioso desafio: relacionar a sua personalidade com o seu estilo de fachada! Se é possível? Vamos descobrir!

Nosso rosto é provavelmente a parte do corpo com a qual mais nos importamos. O motivo é bastante simples: ele não é somente um reflexo do nosso corpo, como também todo o nosso ser e, portanto, um dos traços mais importantes da nossa identidade.

As fachadas de nossas casas possuem a mesma função! Uma porta, como a boca, é usada como ligação e convite às pessoas para que possam entrar e saber mais. Algumas janelas funcionam até mesmo como nossos próprios olhos, pelos quais podemos observar o lado de fora e ver além. Podemos também maquiar a fachada, incluindo um olhar brilhante, disfarçando as marcas do tempo… E à medida que nos empenhamos em permanecer bonitos e atrativos, devemos também voltar esforços para decidir e trabalhar a melhor fachada para nossa casa.

Sendo assim, para deixar o rosto de nosso ambiente doméstico ainda mais bonito, transmitindo toda a beleza de seus interiores, é preciso observar o estilo. Lembre-se de que o que importa não é somente o aspecto superficial, como também é preciso sentir-se confortável e bem resolvido com as escolhas estéticas. Mas não se preocupe! Para ajudá-lo neste desafio, separamos 8 projetos incríveis, um para cada personalidade. Certamente você se sentirá identificado com qualquer um deles, podendo inspirá-lo até mesmo a criar um estilo próprio.