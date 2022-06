Closets maravilhosos para guardar tudo!

Os closets são os ambientes preferidos daqueles que adoram ter em casa tudo muito organizado, ou que priorizam uma estética clean, tranquila, onde as áreas de grande armazenamento de objetos e roupas são ocultadas das vistas para não poluir a decoração dos demais ambientes.

Apesar desta característica, os closets podem também ser ambientes da casa muito preciosos, onde a dinâmica dos móveis e a escolha dos acabamentos pode trazer modernidade e criatividade à vida cotidiana. É para estes ambientes que trazemos todos aqueles itens de vestuário que compramos com toda a empolgação, blusas, saias, camisas, gravatas, jaquetas, casacos, sapatos… São muitas coisas! E ainda por cima, sempre que queremos estar mais aliados com as últimas tendências, ou mesmo quando começamos uma nova fase de vida, renovar os itens e adquirir novos é uma tarefa super presente e necessária.

Mas a partir disso vem uma grande dúvida: como lidar com a organização de todas essas coisas? O que fazer com este interminável fluxo de coisas e qual a forma mais prática de dispô-las em casa?

A resposta é um verdadeiro curativo. Basta investir no closet! Este espaço separado da casa com este único objetivo pode ser a solução perfeita para seus problemas, onde pode-se adicionar prateleiras, gavetas, compartimentos e araras. E mesmo quando temos um pequeno apartamento e não possuímos uma ambiente com essa única finalidade, ficar atento à um bom mobiliário, com armários modulares com alta oferta de compartimentos, pode ser a solução ideal. E como há de diferentes tipos e gostos, que tal conhecer algumas opções?!