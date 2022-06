Antes & Depois: A reforma de um apartamento português

Esta é a primeira imagem que temos da casa antes da reforma. Como se pode ver, as paredes encontravam-se em péssimo estado. O abandono era total!!! As marcas do tempo estavam por todas as partes, a restauração precisava ser intensa para ressuscitar as paredes e o aspecto dos frisos e azulejos antigos. O piso também precisava ser renovado já que encontrava-se apenas no concreto puro.