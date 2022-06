Como adicionar paredes escuras em casa?!

Antes de começar, lixar pode ser muito importante porque cria pequenos poros onde a tinta penetrará, permitindo uma camada mais homogênea na parede. Quanto ao modelo de lixa, escolha uma que seja grossa. Use uma máscara para se proteger do pó que sairá da parede. Mova o lixador de um lado para outro, começando de cima e descendo. Uma parede limpa será muito mais fácil de ser pintada, além de oferecer um resultado final melhor. Com água morna e um pouco de detergente, lave as paredes levemente usando uma esponja. Pinte a parede com o rolo fazendo um movimento de W ou M . Depois de colocar a tinta no rolo, use movimentos contínuos para cobrir a parede com tinta escura. Continue com estes movimentos até que a parede esteja toda coberta com a tinta. Passe uma segunda camada de tinta, se necessário. Repita o processo original utilizado para aplicar a tinta, para melhores resultados.