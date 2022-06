6 chuveiros modernos para o seu banheiro

Imprescindível em qualquer banheiro para a salvação da higiene pessoal, o chuveiro é uma invenção bem antiga. No ocidente, há indícios em pinturas em vasos que situam o chuveiro no Egito, na Grécia e na Roma Antiga sem esquentamento prévio da água. Já no oriente, o Japão relata uso de torneiras para a limpeza que antecedia o banho nas banheiras de imersão ou ofurôs.

Com o tempo, foi introduzido sistema de aquecimento via gás na Europa e nos Estados Unidos. E, como no Brasil não havia esse esquema, acabou-se por implementar o chuveiro elétrico a partir da década de 40. Alguns dizem que a invenção foi de Santos Dumont, porém sem patente e registro oficiais, apenas com a certeza de ser uma criação brasileira.

Hoje em dia, o mercado dispõe de designs cada vez mais arrojados, além de coleções contemporâneas feitas de aço, inox e acabamentos cromados que se encaixam perfeitamente no tipo de décor do seu banheiro. Existem também opções de controle de temperatura e fluxo de água, inclusive com tela touchscreen em LCD.

Confira a seleção de ambientes que a homify separou especialmente para você com seis chuveiros modernos. Com certeza, o uso de toda essa tecnologia aliado a um layout diferente deixará a decoração do seu banheiro muito mais bonita e funcional.