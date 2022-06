Aberta para o jardim, casa de 720 m² tem área de lazer fantástica

As janelas se estendem do chão ao teto a fim de maximizar a luz natural de fora para dentro, e de dentro, você pode apreciar a bela vista do pátio e da a floresta. Aqui vemos como as salas de estar e jantar são iluminadas, onde o piso é de madeira e as paredes de cores neutras. Os móveis seguem a mesma linha. A seleção de materiais como mármore, pedra e madeira, com tons naturais conseguem trazer uma sensação terrena que reforça a integração com o exterior e cria a sensação de espaço ilimitado. Vale ressaltar que os responsáveis pelo design de interiores também foi o escritório de arquitetura Ezequiel Farca.