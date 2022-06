Fachada moderna esconde uma incrível casa de luxo

A Casa Mar é uma residência localizada no topo de um morro em Hermosillo, no México, a partir de onde se pode admirar a bela vista da cidade.O que projeto que você está prestes à conhecer foi realizado pelos arquitetos do escritório Imativa Arquitetos, referindo-se ao projeto espetacular residencial que apresentaremos a seguir:

O que mais impressiona nesse projeto em particular não é o cenário exuberante que rodeia a estrutura mas sim a própria arquitetura. Construída com traços retos e grandes volumes em branco, a congruência destaca-se entre a estética e funcionalidade. Vale ressaltar que o projeto da casa foi feito em conjunto com a própria família que habita a casa, sem mais delongas, vamos conhecer a casa: