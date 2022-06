10 cubas extraordinárias para seu banheiro

Uma das maiores fontes de inovações no campo da arquitetura e do design de interiores é o design ecológico, que se baseia no reaproveitamento de objetos antigos ou inutilizados, transformando-os em novos objetos com novas funções. Neste projeto, um velho barril foi convertido em uma cuba original e despojada, combinando com a decoração sofisticada e irreverente do ambiente.