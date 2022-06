7 salas de estar de cor cinza

A cor cinza normalmente está associada à independência e à auto-suficiência. E, portanto, ao utilizar essa tonalidade para decoração de interiores, o morador aposta num ambiente moderno e elegante. É possível que a paleta de cores para o espaço envolva o preto e o branco, já que essas duas misturadas terminam em cinzento. No fundo, trata-se de um tom neutro e que se harmoniza bem com outras cores, deixando o visual final do seu décor super charmoso. Contudo, equilíbrio acaba por ser o resultado ao aplicar essa matiz para decorar.

A versatilidade da coloração acaba por combinar com diferentes estilos, desde o minimalista ao moderno. Além de poder ser inserido com materiais e texturas diferentes em enfeites dos mais diversos como sofá, almofadas, cortinas, tapetes etc. Basta soltar a sua imaginação e dar voz à tonalidade com detalhes infinitos.

Ainda que traga personalidade para qualquer cômodo da sua casa, nesse livro de ideias destacamos como adornar salas de estar empregando a cor cinza. Separamos sete exemplos lindos e bem elaborados para comprovar que essa cor pode realmente deixar o local com um luxo só. Inspire-se com esses looks da homify e divirta-se ao tentar replicar essas soluções e sugestões para incrementar o seu lar.