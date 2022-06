Casa ganha decoração mais que elegante

Mobiliários modernos, como as duas poltronas e a mesa de centro hexagonal nas cores preta, que ornamentam o espaço da sala de estar, realçam o contraste com as superfícies brancas do ambiente e fazem o contraponto com o mobiliário clássico. A lareira revestida em mármore na cor preta deixa o ambiente de apreciação do som do piano mais aconchegante e charmoso.