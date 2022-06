Casa com colaboração entre luz e sombra

Um dos principais elementos do projeto arquitetônico é a materialidade ou tectonicidade. Por esta razão, quando nos deparamos com um edifício belo, um dos aspectos que mais nos encanta é a sua qualidade material. Por exemplo, quem visita o Pavilhão Alemão em Barcelona, projetado por Mies Vand der Rohe, em 1929, é arrebatado pela beleza das suas superfícies polidas de mármore e das colunas esbeltas de aço, para depois perceber sua forma e sua espacialidade.

Neste projeto residencial, o escritório Atria exercitou com excelência este diálogo entre materiais diversos, cujos contrastes servem para realçar suas próprias qualidades materiais. Além da materialidade do aço, concreto, tijolo aparente e vidro, o projeto destaca-se também pela eficiência energética, baixo custo de manutenção e integração com a vegetação existente no terreno.

Confira a seguir mais imagens e detalhes da Casa BLM, localizada em Brasília, Distrito Federal, que apresenta uma estética material contrastante e exuberante.